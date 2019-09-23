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فن

أبطال أوقات فراغ يخطفون الأنظار في الجونة السينمائي.. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:39 ص
أوقات فراغ
أوقات فراغ
آيه عاطف
حرص الفنان عمرو عابد، على حضور العرض العالمي الأول لفيلمه "لما بنتولد" وذلك مساء أمس الأحد، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

بينما ظهر كل من الفنان كريم قاسم، وأحمد حاتم، أبطال فيلم "أوقات فراغ"، ضمن فعاليات هذا اليوم، وهو الأمر الذي لاقى إعجاب الجمهور لظهورهم سويًا مجددًا بعد هذه السنوات.

بينما يستعد الثلاثي لخوض تجربة الجزء الثاني من العمل، والذي تدور أحداثه حول حياتهم بعد مرور 12 عاما، وكيفية تغير تفكيرهم وتحول شخصياتهم بمرور الزمن.
أبطال أوقات فراغ يخطفون الأنظار في الجونة السينمائي.. صور
أبطال أوقات فراغ يخطفون الأنظار في الجونة السينمائي.. صور
أبطال أوقات فراغ يخطفون الأنظار في الجونة السينمائي.. صور

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