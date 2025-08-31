قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الدعوى المقامة من شقيقة الإعلامى الراحل وائل الأبراشي والمتعلقة بتنازله عن إحدى أملاكه لصالح ابنته الوحيدة والتي طالبت بإبطال هذا التصرف بزعم أنه تم خلال مرض الموت.

رفض دعوى شقيقة وائل الابراشي بشأن التنازل عن أملاكه

الحكم جاء في الدعوى رقم 4955 لسنة 142 قضائية أمام الدائرة (14) مدني استئناف عالٍ القاهرة مؤكدًا أن المحكمة أيدت حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى بعد أن ثبت بالتقارير الطبية والمستندات الرسمية أن الإعلامي الراحل لم يكن يعاني مرضًا مزمنًا أو مرض موت عند إتمام التصرف محل النزاع