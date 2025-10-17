قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في تصادم سيارة على الطريق الحر شبرا بنها

تصادم
تصادم
إبراهيم الهواري

وقع صباح اليوم الجمعة على طريق شبرا بنها الحر حادث تصادم مروع بعد الكارتة في اتجاه الطريق الدائري، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جميعهم من محافظة البحيرة.


وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف الجانبي للطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى تهشم السيارة بالكامل وسقوط عدد من الضحايا.


وأسفر الحادث عن وفاة كل من: فارس محمود ربيع، 13 سنة وربيع محمود ربيع، 38 سنة ومنار خليفة، 28 سنة.


فيما أُصيب كل من: خالد ربيع محمود، 11 سنة – نزيف بالمخ وكسر بالساعد الأيسر وكنزي ربيع محمود، 7 سنوات – غيبوبة تامة وإنعاش رئوي ورحاب رفاعي عبد العال، 38 سنة – جروح وكدمات متفرقة بالجسم وصبح محمد السيد، 23 سنة – اشتباه كسر بالفقرت العنقية.


وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقلت الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

