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رياضة

التحكيم السبب.. أول تعليق للجهاز الفني على إصابة مروان محسن

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:08 ص
مروان محسن في مباراة
مروان محسن في مباراة سموحة
ريهام بكير
أعرب رينيه فايلر ، المدير الفني للأهلي، عن حزنه بسبب الإصابة التي تعرض لها مروان محسن مهاجم الفريق ، في أول مباريات مسابقة الدوري أمام سموحة.

وتعرض مروان محسن ، لإصابة قوية في كرة مشتركة خلال مباراة سموحة ، خرج على اثرها من الملعب ، وانتقل الى المستشفى ، حيث أجرى أشعة على عظام الوجه ، كشفت عن اصابته بكسر في عظمة الوجه ، وضرورة خضوعة لجراحة اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن الفريق لمدة تترواح من 5 إلى 6 أسابيع ، واستخدام واقي للوجه عند العودة للمباريات حتى التأكد من سلامته تماما.

ومن جانبه ، شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على أن إصابة مروان محسن، يتحملها طاقم التحكيم بعدما تساهل كثيرا في الالعاب المشتركة التي تسببت إحداها في إصابة مهاجم الفريق وخروجه من الملعب.

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