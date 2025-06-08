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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قمّة سعادتي.. شقيق أصالة نصري يستجم مع زوجته

شقيق أصالة نصري
شقيق أصالة نصري
قسم الفن

نشر أنس نصري -شقيق الفنانة أصالة- صورة له مع زوجته، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها معها وهما على ظهر مركب. 

وكتب شقيق أصالة نصري، في التعليق على الصورة: «هكذا أكون وانا في قمّة سعادتي مع مرتي وانا اقضي اجازتي ،، شكراً رب العالمين على عطاياك». 

أصالة نصري - كلام فارغ 

وفي أول يونيو الماضي، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية كلام فارغ لـ أصالة نصري، من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان.

ألبوم أصالة نصري الجديد

تواصل الفنانة أصالة التحضير لإصدار ألبومها الجديد، والمقرر طرحه في موسم الصيف. 

وتتعاون الفنانة أصالة في ألبومها الجديد مع الشاعر أحمد حسن راؤول ، من خلال أغنية جبروت ، ويتولي تلحينها محمد عبيه ، وتوزيع أحمد أمين . 

أصالة نصري - بعض الأحيان

وكانت المطربة أصالة، قد طرحت أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان”، وذلك عبر قناتها على موقع “يوتيوب”، إذ حققت مشاهدة عالية فور طرحها.

 

ألبوم أصالة نصري - ثم أنا

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، 5 أغانٍ من ألبوم الفنانة أصالة نصري الجديد الذي يحمل اسم “ثم أنا”، وذلك بعد أن تم طرح كليب “إنسان” في منتصف شهر يونيو الماضي.

الأغاني التي تم طرحها من ألبوم “ثم أنا” لـ أصالة نصري، هي:

  • الكرسي، من كلمات خلف الخلف وألحان جمانه جمال وتوزيع موسيقي عصام الشريطي.
  • كلك لهم، من كلمات رحاب، وألحان نواف عبد الله، وتوزيع موسيقي عدنان عبد الله.
  • أمان أمان، من كلمات ضياء الميالي، وألحان نصرت بدر، وتوزيع موسيقي أمجد أجعاتي.
  • ما تهون، من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي زيد نديم.
  • ثم أنا، من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد سعيد، وتوزيع موسيقي مصطفى قاسم.

 

أغاني أصالة

في شهر يناير 2024، طرحت أصالة أحدث كليباتها “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

أغنية صندوق الذكريات من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

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