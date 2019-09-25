الصرع عند الاطفال وعلاجه .. 8 طرق مختلفة للتحكم فيه

يعد الصرع عند الاطفال وعلاجه من الامور الشائكة، حيث ان أى خطأ فى تحديد طبيعة المشكلة التى يعانى منها الطفل أو تأخر اكتشافها او علاجها بشكل غير صحيح يتطور المرض بشكل سريع لذا فلابد من علاجه مبكرا.



وللتغلب على مشكلة الصرع عند الاطفال وعلاجه نعرض أبرز ما توصل له الطب حول الصرع وطرق علاجه المختلفة.



الصرع عند الاطفال وعلاجه



تكون بداية علاج الصرع عند الاطفال من خلال استخدام الادوية المناسبة للطفل ولا يمكن وصف علاج محدد للـ صرع عند الاطفال لان استجابة الطفل لـ علاج الصرع تختلف من حالة لأخرى وبالتالى يختلف العلاج من طفل لآخر، وذلك وفقا لما ذكره موقع " healthychildren ".



الصرع عند الاطفال وعلاجه بـ الأدوية



هناك ادوية عديدة للوقاية من نوبات الصرع، والتي يطلق عليها اسم الادوية المضادة للصرع (AEDs) أو الأدوية المضادة للاختلاج في السوق وتوجد انواع اخرى تحت التطوير لم تخرج للنور بعد، ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر أحيانًا بعض الوقت للعثور على أفضل ما يناسب كل طفل.



هذه ادوية الصرع عند الاطفال لا تغير قابلية المخ الكامنة لإحداث نوبات الصرع ولكنها تساعد على علاج أعراض الصرع فقط عن طريق الحد من وتيرة النوبات. لن يعمل الدواء بشكل صحيح حتى يصل إلى مستوى معين في الجسم لذا فإن ظهور تحسن على حالة الصرع عند الاطفال يستغرق بعض الوقت، ويجب الحفاظ على هذا المستوى.



الصرع عند الاطفال وعلاجه بطرق أخرى



يسبب الصرع عند الاطفال مجموعة مزعجة من الاعراض كالنوبة والدخول فى حالة عدم الاتزان كما يرتبط بضعف النمو العقلى والقدرات الذهنية وفى بعض الاحيان يتم تجريب انواع عديدة من الادوية لـ علاج الصرع عند الاطفال لكن للاسف لايحدث تحسن واضح لحالة الصرع عند الاطفال ، لذا نعرض ابرز طرق علاجه عند الاطفال بدون ادوية .



- الخضوع لعملية فى الدماغ ولكن يجب ان تكون على يد جراح مخ واعصاب اطفال محترف حتى نتجنب وقوع اى اخطاء طبية .

- استخدام الأجهزة الطبية التى تهدف لمنع النوبات والسيطرة عليها

- العلاجات الغذائية مثل النظام الغذائي الكيتون ، حمية أتكينز المعدلة ، علاج انخفاض نسبة السكر في الدم .



مدة علاج الصرع عند الاطفال



إذا كان الطفل لا يعاني من نوبة لبضع سنوات أثناء تناول الدواء ، فقد يكون من الممكن التوقف عن تناوله، هذا يختلف من طفل لآخر.



مضاعفات الصرع عند الاطفال



يمكن أن يزيد الصرع من احتمال إصابة الطفل بمزاج سيئ أو اضطراب في التعلم أو الصداع، القرحة من المهم للوالدين أن يعرفوا عن "الأمراض المشتركة" المحتملة والتحدث إلى طبيب الاطفال حول أي مخاوف.



اسباب الصرع عند الاطفال



ومن الامور المهمة جدا التى تساعدنا فى الحفاظ على صحة أطفالنا ضد هذا المرض ، هى معرفة اسباب الصرع عند الاطفال للتمكن من الوقاية منها.

- التعرض لـ الحمى يحمى من الصرع.

- توفر الجينات والأسباب الوراثية للصرع .

- التعرض لحادث أو وقوع إصابة فى الرأس .

- التهابات الدماغ وأغطية لها

- نقص الأكسجين الذى يصل للمخ والدماغ.

- حدوث استسقاء الرأس "الماء الزائد في تجويف الدماغ"

- وجود اضطرابات فى نمو الدماغ

- معظم النوبات في الطفولة لا ترتبط بسبب محدد.



تشمل الأسباب الأقل شيوعًا للصرع في مرحلة الطفولة أورام المخ أو الخراجات واضطرابات التنكس "الحالات التقدمية والتدهورية ، وغالبًا ما ترتبط بفقدان خلايا المخ" .

