محمد هنيدي يعلق على صورته مع مقدم برامج إسرائيلي.. ومتابعون: العيب علي إدارة مهرجان الجونة

علق محمد هنيدي علي صورته مع مقدم أحد البرامج الإسرائيلية خلال تواجده في بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والتي انتهت فعالياتها، يوم الجمعة الماضي.



ونشر أحد رواد "تويتر" صورة ل هنيدي مع مقدم البرنامج الاسرائيلي قائلا "‏. مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام ليه كدا يا هنيدي دا انا بحبك والله".



ليرد محمد هنيدي عليه قائلا "‏‎انا معرفش مين اصلا ده .. انا اتصورت مع الاف الأشخاص هناك واكيد اي حد جاي يتصور معايا وانا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك ".



ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعي "هنيدي" عبر "تويتر"، حيث جاءت التعليقات بين" ‏‎انا مصدقك والله ومش ناسي همام في امستردام وعندليب الدقي لا انسي انك كنت تحاول دائما خلق الألفة بين الوطن العربي" و" ‏‎‎اكيد معاك كل الحق بس العيب علي اداره المهرجان من الاساس انها تستضيفه في مهرجان مصري" و "‏‎‎في الحقيقه اول ما شفت صوره مع كل الفنانات والفنانين وخاصة مع حضرتك ايقنت انه ماحدش يعرفه لانك معروف بمواقفك مع غزه مش محتاج تبرر كلنا عارفينك وبنحبك ".