اخبار الزمالك اليوم.. مفاجآت بالجملة في قائمة الفريق أمام إف سي مصر بسبب الأهلي.. ونقل المباراة لـ استاد السلام بقرار أمني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت ، 5 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة إف سي مصر والمقرر لها مساء غد الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.





قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى، من القائمة التى ستشارك فى مواجهة اف سي مصر، التى ستقام غدًا الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز.





قرر مجلس إدارة نادي الزمالك خضوع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق لعملية الرباط الصليبي في ألمانيا بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.





أعلن اتحاد الكرة المصري نقل مباراة الزمالك وإف سي مصر المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، إلى ستاد السلام بدلا من ستاد بتروسبورت بناء على طلب الأمن.



