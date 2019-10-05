Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب الأهلي.. ميتشو يستبعد فرجانى ساسى ومحمود علاء من الزمالك

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:54 م
فرجانى ساسى
فرجانى ساسى
Advertisements
القسم الرياضى
قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى، من القائمة التى ستشارك فى مواجهة اف سي مصر، التى ستقام غدًا الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز.

يأتي خروج الثنائى علاء وفرجانى ساسى خوفا من الحصول على الانذار الثالث قبل قمة الدورى امام الاهلي ، خاصة إنهما من العناصر الأساسية للأبيض .

و فضل ميتشو إراحتهما خاصة ان الفريق لديه مباراة مهمة يوم 19 أكتوبر عندما سيلتقى مع الأهلى، فى قمة بطولة الدورى الممتاز فى الأسبوع الرابع من المسابقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليلة.. الزمالك يلتقي المقاصة في الكأس للمرة الأولى.. والفائز يواجه الاتحاد السكندري

كأس مصر.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري

كأس مصر.. الزمالك يهاجم الاتحاد بالقوة الضاربة .. أوناجم وبن شرقي في الهجوم

ميتشو يحسم حرب المراكز.. والزمالك يتسلح بالقوة الضاربة لاصطياد بيراميدز

تشكيل نارى للزمالك في مواجهة الأهلي .. تعرف عليه

مباراة الأهلي والزمالك .. حسين الشحات يهدر هدفا وتغيير اضطراري لـ الأبيض بعد ربع ساعة

ترشيحاتنا

حاجة تفقع المرارة.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة للجدل.. تفاصيل

الدوري المصري.. رقم قياسي جديد لـ رمضان صبحي بعد خماسية أسوان

أيمن نصري:هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تجندان شباب الإخوان للهجوم على مصر

مصر: عدم التوصل الى اتفاق فى سد النهضة لتراجع إثيوبيا عن مبادئ 2015

تصاعد أزمة الزمالك وجينيراسيون.. إعفاء محمد صلاح.. حرب كلامية بين جنش وأمير مرتضى فى الكورة مع ملك

عباس شراقي يكشف سيناريوهات حل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة

بـ الجاكيت الجلد.. ريهام أيمن تنشر صورة رومانسية مع زوجها بفرنسا

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ