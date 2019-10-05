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رياضة

الزمالك يقرر سفر محمود عبد العزيز إلى ألمانيا لإجراء عملية الصليبى

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:18 م
محمود عبدالعزيز
محمود عبدالعزيز
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك خضوع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق لعملية الرباط الصليبي في ألمانيا بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وفي نفس الوقت قرر مسؤولو النادي خوض اللاعب مرحلة التأهيل في ألمانيا، حيث من المنتظر أن يغيب لاعب الوسط عن الفريق لمدة 6 أشهر تقريبا.

وتواصل الجهاز الطبي للزمالك مع محمود عبد العزيز، للوقوف على ترتيبات السفر إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

كان اللاعب تعرض للإصابة في مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها عبد العزيز للإصابة بالصليبي.
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