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برلمان

متحدث البرلمان: السيسي طمأن المصريين بمتابعته اللحظية لملف سد النهضة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:44 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان بالمتابعة اللحظية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف سد النهض مؤكدا ان متابعة الرئيس عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي طمأن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية. 

وقال " حسب الله " فى بيان له أصدره منذ قليل ان ما سطره الرئيس السيسى خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتأكيده أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق يؤكد الحرص الرئاسى على اعطاء ملف سد النهضة أولوية قصوى وانه لا تنازل ابدا عن حقوق مصر التاريخية من حصة نهر النيل مشيدا بقول الرئيس السيسى بالنص: "سيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى متابعته نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.

وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك » : « تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى .. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل ، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.
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