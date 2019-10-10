شاهد..انطلاق فعاليات البطولة العربية والإفريقية للترايثلون في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر اليوم الخميس انطلاق فعاليات البطولة العربية والإفريقية للترايثلون (جرى + دراجات) والتى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون .



وذلك برئاسة اللواء أحمد ناصر والتى تقام لمدة 4 أيام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وأشار رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى للترايثلون ، إلى أن هذه هى المرة الثالثة التى يتم استضافة هذا الحدث الكبير على هذه الأرض التاريخية وبمشاركة العديد من أبطال اللعبة ويقام خلال فترة البطولة مهرجان رياضى كبير للترايثلون يشارك فيه مختلف الفئات العمرية.



وأضاف ناصر أنه سيعقد على هامش البطولة عدد من الاجتماعات الهامة التي تهتم بتطوير اللعبة وتحقيق انتشارها على المستوى العربى والأفريقى وهى إجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للترايثلون واجتماع مجلس إدارة الاتحاد الافريقى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد العربى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى للترايثلون.

