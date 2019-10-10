Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس 41 متهما بتهمة التحريض على العنف

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:41 م
محاكمة
محاكمة
Advertisements
أحمد مهدي
قررت الدائرة 8 إرهاب، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس 41 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق.

وعقدت جلسة تجديد الحبس برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية والدعوة للتظاهر، والتحريض على العنف ضد الدولة ومؤسّساتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة المستشار المزيف بالسويس للمحاكمة.. المشدد 7 سنوات لعاطلين لاتجارهما في المخدرات بالساحل.. وتجديد حبس 17 متهمًا 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قضايا في ساحات المحاكم اليوم.. الجنايات تستمع للشهود في إعادة محاكمة 35 متهما بقضية فض اعتصام رابعة.. ونظر تجديد حبس 10 متهمين في بث أخبار كاذبة

ترشيحاتنا

اشترى آيفون جديد بـ 1650 جنيها.. تعرف على السر

حكم الشرع فيمن يقوم بتمثيل دور رجل كافر وما يقال من ألفاظ الكفر

رسميا.. مدرب مصري جديد في الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميتشو

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام

نسيتى شبشب زنوبة.. مرتضى منصور يفتح النار على أصالة

هندعيلكم.. عدلي القيعي يرد على طلب أحمد مرتضى من الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب