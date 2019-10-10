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رياضة

احتفالية تسليم الدرع .. حسام عاشور الأكثر تتويجا بالدوري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
رفع فوز الأهلي بدرع الدوري الـ 41 في تاريخ النادي رصيد حسام عاشور، قائد الفريق إلى الدرع رقم « 12» خلال مسيرته مع القلعة الحمراء حتى الآن.

وأصبح حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكثر اللاعبين تتويجا ببطولة الدوري الممتاز مع فريق واحد ويأتي من بعده حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق في المركز الثاني برصيد 11 لقب دوري مع الأهلي.

ويمتلك عاشور 36 بطولة مع الأهلي كأكثر لاعب مصري تحقيقا للبطولات، بواقع 12 لقبًا لمسابقة الدوري، و3 ألقاب لكأس مصر، و10 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفدرالية، و5 ألقاب للسوبر الإفريقية.

وخاض حسام عاشور بقميص النادي الأهلي 289 مباراة في منافسات بطولة الدوري، منذ تصعيده للفريق الأول، فيما لعب قائد الأهلي 508 مباريات من إجمالي مشاركاته مع الأهلي في مختلف المسابقات.

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