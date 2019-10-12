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حوادث

إحالة أوراق متهم بـ خلية إمبابة للمفتي وتحديد جلسة 30 نوفمبر للحكم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:12 م
محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة
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أحمد مهدي 
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة المتهم حسين محمود في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي الاستشاري في إعدامه شنقًا، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسينى بسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن إتهام حيازة الأسلحة النارية.
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