عزمي محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

حصد عزمي محيلبة نجم المنتخب المصري للرماية، الميدالية البرونزية بنهائى كأس العالم للرماية بندقية (الأسكيت) المقام حاليًا فى الإمارات بالتفوق على بطل إيطاليا، وحقق محيلبة 123 طبقا من أصل 125 فى التصفيات قبل أن يحقق 49 طبقا فى النهائى.





ونجح محيلبة مؤخرًا فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما حصد برونزية الخرطوش بكأس العالم فى منافسات الأسكيت التى أقيمت فى فنلندا أغسطس الماضى.





وجاء تأهل محيلبة للنهائيات فى فنلندا بعدما حقق 122 طبقا من أصل 125.





وقال محمد جاد العضو المنتدب لشركة رويال المسوقة للاعب العالمي، إن اللاعب يسير بخطي ثابتة نحو تحقيق ميدالية لمصر، في طوكيو 2020.



