والد النني يكشف لـ صدى البلد حقيقة توقيع نجله لـ ميلان

كشف ناصر النني والد الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش التركي، حقيقة توقيع نجله على عقود الانضمام إلى فريق إيه سي ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكانت تقارير إيطالية، أكدت خلال الأيام الماضية، اقتراب محمد النني من الانضمام إلى ميلان خلال الشتاء المقبل في صفقة تقدر بنحو 15 مليون يورو.



وقال ناصر النني في تصريح خاص لـ صدى البلد: "لايوجد أي مفاوضات رسمية حتى الآن من جانب ميلان لضم محمد، خلال انتقالات الشتاء".



يذكر أن محمد النني انتقل إلى بشكتاش خلال الصيف الماضي، قادما من صفوف آرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

