محمد سامي يشكو مي عمر للجمهور بسبب فستانها.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مقطع فيديو للمخرج محمد سامى وزوجته الفنانة مى عمر خلال تواجدهما فى اليونان.



وظهر فى مقطع الفيديو المخرج محمد سامى وبرفقته زوجته وهو يسخر من فستانها معلقا: "مش عشان احنا فى اليونان تلبسى فستان.. اغرقى".



يذكر أن مي عمر خاضت السباق الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل "ولد الغلابة"، مع الفنان أحمد السقا، والذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه، وهو من إخراج زوجها المخرج محمد سامي.

