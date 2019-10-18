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توك شو

مدينة الروبيكي تستضيف أكبر معرض للجلود في العالم.. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:37 م
مدينة الجلود بالروبيكي
مدينة الجلود بالروبيكي
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قسم التوك شو
قال المهندس ياسر مغربي، رئيس مدينة الروبيكي الجديدة لصناعة الجلود، إن منطقة مجرى العيون منطقة بيئية صعبة جدا، لذلك القيادة السياسية اهتمت بشكل مباشر بهذا المشروع لإنشاء اول مجمع صناعي متكامل لصناعة الجلود في مصر.

وأضاف المهندس "ياسر مغربي"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن التحدي كان في الانتهاء من الإنشاءات المطلوبة، بالشكل التكنولوجي الذي يستطيع ان يساعد على رفع كفاءة صناعة الجلود في مصر.

وأوضح رئيس مدينة الروبيكي الجديدة لصناعة الجلود، أن حجم الإنتاج زاد بنسبة 40% بالإضافة إلى أن أكبر معرض في العالم لصناعة الجلود الذي ينظم كل عام في هونج كونج منذ اكثر من 32 عام ويشارك فيه أكثر من 60 دولة وافق على عمل نسخة من هذا المعرض في مصر بعد الاطلاع على مدينة الجلود بالروبيكي ورؤية جودة انتاج الجلود والتقدم البيئي الذي حدث في هذه الصناعة.
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