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رياضة

توتنهام الجريح يسعى لمصالحة جماهيره أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
توتنهام
توتنهام
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إسراء أشرف
يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، نظيره واتفورد، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويخشى توتنهام تعميق جراحه في مواجهة اليوم، بعدما ودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على يد كولشيستر بركلات الترجيح، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة على يد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 7-2، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ثم خسر أمام برايتون بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة والماضية من البريميرليج.

ويتطلع توتنهام لتجاوز أحزانه ومصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، على حساب واتفورد، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل مباراتين وخسر في ثلاث.

ويحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضًا، إيفرتون مع وستهام يونايتد، وتشيلسي مع نيوكاسل يونايتد، وليستر سيتي مع بيرنلي، وأستون فيلا مع برايتون، وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع نورويتش سيتي، وكريستال بالاس مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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