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منوعات

قريبًا.. خرائط جوجل تضيف خدمة جديدة للسائقين

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:05 م
خرائط جوجل
خرائط جوجل
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شيماء مصطفى
أوشكت خرائط Google على وضع بعض الميزات الجديدة التي تساعد المستخدمين على الإبلاغ عن الحوادث ومعرفة رادارات السرعة.

ووفقَا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، من المقرر أن تصدر هذه الميزات، في التحديث القادم لخرائط جوجل، لافتة إلى أنه تم الترويج لهذه الميزات من خلال تطبيق الملاحة Waze الذي تملكه Google.

وأضافت الشبكة البريطانية، أن تطبيق Waze يحتوي على قاعدة مخصصة للمستخدم، ومنها يعطي للسائقين صورة أفضل لظروف الطريق التي قد تؤثر على القيادة، فضلا عن أماكن الرادار، وذلك في تطور جديد يسمح للسائقين التعرف على حركة المرور والرادار.

وتضيف Google أيضًا القدرة على إبلاغ المستخدم عن أماكن الشوارع المغلقة والمركبات المعطلة على الطرق، وأماكن الحفر في الطرق.
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