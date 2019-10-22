بسبب سوء الأحوال المناخية مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بالغربية

تسبب سوء الأحوال المناخية وتقلبات الطقس وهطول الأمطار الغزيرة وشدة الرياح فى وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس نقل داخلي وسيارتي ملاكي بطريق "المحلة – طنطا " بمحافظة الغربية أمام قرية الرجدية .



وجاء ذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدي السيارات والأتوبيس مما أدي إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 بينهم عروسان وتم نقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي والمنشاوي.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا – المحلة، بنطاق قرية الرجدية بدائرة المركز .



كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال الى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين وتبين وقوع حادث تصادم بين اتوبيس مرفق نقل داخلي وسيارتي ملاكي مما تسببب فى مصرع سمير علاء عسكر 28 سنة مقيم القرشية، سائق السيارة الملاكي، صدام سليمان رزق 25 سنة مقيم ميت يزيد، العريس، والجثة الثالثة فتاة في العقد الثاني من عمرها 13 سنة و متواجدة في مشرحة المنشاوي العام.



كما أصيب كل من أماني نظمى شمس الدين 22 سنة من القرشية، العروسة، كسر في قاع الجمجمة، وتم تحويلها إلى مسشفى طنطا الجامعي، أمنية السيد السعيد 22 سنة مقيمة مدينة المحلة، اشتباه ارتجاج، التوني فتحي محمد 24 سنة من سوهاج، مصاب سحجات وكدمات، شكري هاشم عبد الله، مقيم ميت حبيب مركز سمنود، مصاب اشتباه كسر فى الضلوع، فاطمة فاروق الميهي 43 سنة طنطا، قطع فى اللسان، حامد النجار، 59 سنة مقيم المحلة، مصاب كسر في الساق اليسرى، امينة سعد البيشي 50 سنة مقيمة شبشير الحصة، مركز طنطا، مصابة جرح متهاك وكسر فى الفك العلوي .



كما تم نقل المصابين الى المستشفيات والجثث إلى المشرحة بمستشفي المنشاوي وطوارئ طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق في الحادث.



