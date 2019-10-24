مانشستر يوناتيد في ضيافة بلجراد الصربي في الدوري الأوروبي

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره بارتيزان بلجراد الصربي، اليوم، الخميس، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة االدوري الأوروبي.



ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صداراة المجموعة الـ 12، بينما يطمح بلجراد في مواصلة نتائجة المميزة بتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.



ويحتل فريق بلجراد صدارة ترتيب المجموعة الـ 12 برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر يوناليتد صاحب المركز الثاني، وحيل الكامر الهولندي ثالثا بنقطتين، وأستانا الكازاخستاني أخيرا بدون بدون نقاط.



ويلتقي اليوم، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الأوروبي، أرسنال مع فيتوريا روما مع بروسيا مونشنجلادباخ، إسطنبول باشاك شهير مع وولفسبيرجر، ألكمار مع أستانا، بشتكتاش مع سبورتنج براجا، سلوفان مع وولفرهامبتون، جينت مع فولفسبورج، إشبيلية مع ديديلانجي، خيتافي مع بازل، سيلتك مع لاتسيو، رين مع كلوج، سبورتنج لشبونة مع روزنبورج.