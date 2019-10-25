تقضي على الاحتكار.. صحة البرلمان تشيد بمشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية

أشاد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بجهود القيادة السياسية التي تجلت في متابعة موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية، لتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبيعة لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح مابين شهرين إلى أربعة.





وأضاف "المشد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إنشاء مخازن لوجستية متكاملة خطوة إيجابية لتوفير المستلزمات الطبية والادوية في كافة المحافظات، وذلك استكمالا لجهود القيادة السياسية في القضاء نهائيًا على أساليب الاحتكار.





وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن هذا المشروع أيضا يأتي تمن مهام الهيئة المصرية للادوية والشراء الموحد الذي وافق عليه البرلمان خلال الفترة الماضية الذي يعتبر من ضمن الأعمال التي تقوم عليها الهيئة.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.





‎ وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المخازن المقترح إنشاؤها، وأماكن توزيعها، والتى تتكون من مخزن استراتيجى فى القاهرة، يخدم القاهرة والعاصمة الإدارية، بالإضافة الى خمسة مخازن أخرى، وهى مخزن يخدم الإسكندرية ومطروح والعلمين، ومخزن الإسماعيلية ويخدم مدن القناة وسيناء، ومخزن المنصورة ويخدم وسط الدلتا، ومخزن المنيا ويخدم شمال الصعيد، ومخزن قنا ويخدم جنوب الصعيد والبحر الأحمر.





‎ وأشار رئيس الوزراء إلى ما يُوليه رئيس الجمهورية من اهتمام بهذا المشروع المهم، وذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، والقضاء على أية ممارسات احتكارية فى هذا المجال.



