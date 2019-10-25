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أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين في تظاهرات العراق إلى 120 شخصا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:19 م
تظاهرات العراق
تظاهرات العراق
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شيماء مصطفى
تواصل قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، إطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ "السومرية" العراقية، إن الأمن يواصل حتى الآن إطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب ساحة التحرير، وسط ارتفاع أعداد المصابين في التظاهراات.

وأضاف المصدر، أن المتظاهرين يحاولون الفرار داخل الشوارع الفرعية لتجنب تلك القنابل، مشيرا الى أن أعداد الإصابات بلغت أكثر من 120 شخصًا.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن مصدر عراقي رسمي، بسقوط قتيلين في الاحتجاجات وهذا ما أكدته مفوضية حقوق الإنسان، حيث أعلنت عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى في احتجاجات بغداد. وتحدثت وزارة الداخلية العراقية عن إصابة نحو 60 عنصرًا من قوات الأمن في التظاهرات.
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