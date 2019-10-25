رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية.. وبرلمانيون: خطوة ناجحة لسد احتياجات المستشفيات والقضاء على السوق السوداء

برلماني يكشف أهمية إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية

صحة البرلمان تشيد بمشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية

برلمانية تطالب بتوفير الأدوية لسد عجز المستشفيات الحكومية









عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.‎وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المخازن المقترح إنشاؤها، وأماكن توزيعها، والتى تتكون من مخزن استراتيجى فى القاهرة، يخدم القاهرة والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى خمسة مخازن أخرى، وهى مخزن يخدم الإسكندرية ومطروح والعلمين، ومخزن الإسماعيلية ويخدم مدن القناة وسيناء، ومخزن المنصورة ويخدم وسط الدلتا، ومخزن المنيا ويخدم شمال الصعيد، ومخزن قنا ويخدم جنوب الصعيد والبحر الأحمر.‎وأشار رئيس الوزراء إلى ما يُوليه رئيس الجمهورية من اهتمام بهذا المشروع المهم، وذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، والقضاء على أية ممارسات احتكارية فى هذا المجال.وطلب رئيس الوزراء سرعة قيام الجهات المعنية بالاتفاق حول التصور النهائي لخطوات تنفيذ المشروع، خلال أسبوع من الآن، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهوريةوبدوره، قال محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لمتابعة موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبيعة، خطوة قوية للحفاظ على مقدرات البلد.وأضاف "الشوري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من المحتكرين الذين يستغلون احتياج المرضي إلى الأدوية والمستلزمات الطبية يقومون بتخزين الادوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة لجني الأموال على حساب صحة المواطن البسيط.وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن هناك عقوبات قاسية لردع الاحتكار ولكن غير كافية للقضاء عليه، ومع وجود هذه المخازن التي توفر الادوية والمستلزمات الطبية لمدة تتراوح بين شهرين إلى أربعة ستقضي على الاحتكار بشكل نهائي.كما أشاد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بجهود القيادة السياسية التي تجلت في متابعة موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية، لتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبيعة لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح مابين شهرين إلى أربعة.وأضاف "المشد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إنشاء مخازن لوجستية متكاملة خطوة إيجابية لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية في كافة المحافظات، وذلك استكمالا لجهود القيادة السياسية في القضاء نهائيًا على أساليب الاحتكار.وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن هذا المشروع أيضا يأتي من مهام الهيئة المصرية للادوية والشراء الموحد الذي وافق عليه البرلمان خلال الفترة الماضية الذي يعتبر من ضمن الأعمال التي تقوم عليها الهيئة.وطالبت ميرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة سد عجز المستشفيات التي تعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية يحقق ذلك الأمر ويأتي ضمن مطالب البرلمان لتلبية احتياجات المواطنين.وأضافت "الشرقاوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الكمية الموجودة داخل المستشفيات الحكومية من أدوية ومستلزمات طبية غير كافية للاستهلاك اليومي وذلك ليس في مصلحة المريض، ولكن بعد اتجاه الحكومة إلى مشروع أنشاء مخازن سيتم تحقيق هذا الأمر بطريقة تضمن توفير الأدوية لشهور عديدة.وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى ضرورة أن تهتم الحكومة بتوفير الأدوية ذات الطابع الخاص من ضمن الأدوية التي ستوفرها مثل الأنسولين وحقن الار اتش وغيرها، لافتة إلى أن هيئة صناعة الدواء المصرية من المفترض أنها الجهة المنوطة بهذا الأمر ولا بد أن تقوم بعملها لسد احتياجات المريض.