ليستر سيتي يمطر شباك ساوثهامبتون بـ 9 أهداف في الدوري الإنجليزي.. فيديو



وتمكن جيمي فاردي من إحراز الهدف التاسع فى الدقيقة 92 من ركلة جزاء.



وبهذه النتيجة يقفز ليستر سيتي إلى المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بينما تجمد فريق ساوثهامتون فى المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

اكتسح فريق ليستر سيتي منافسه ساوثهامبتون بنتيجة 9-0 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سانت ميريز فى الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح ليستر سيتي التهديف فى الدقيقة 10 عن طريق بينجامين تشيلويل داخل منطقة الجزاء بعدما سدد زميله كرة قوية ويتصدي لها حارس مرمي ساوثهامبتون وارتدت منه ليكملها بتسديدة فتسكن الشباك علي الفور.وتلقي ريان بيرتراند لاعب ساوثهامبتون بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف علي لاعب ليستر سيتي.وأضاف ليستر سيتي الهدف الثاني فى الدقيقة 17 عن طريق يوري تيليمانس من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء.وبعد مرور دقيقتين سجل ليستر سيتي الهدف الثالث فى الدقيقة 19 عن طريق أيوزي بيريز بعد تنفيذ جملة تكتيكية ليضرب بها دفاع ساوثهامبتون يتواجد داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك، معلنا الهدف الثالث لفريقه.نجح ليستر سيتي فى تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 40 عن طريق أيوزي بيريز عقب تلقيه عرضية متقنة من زميله ليسددها بقوة لتسكن الشباك.وأخيرا سجل فاردي الهدف الخامس لليستر سيتي فى الدقيقة 45 من مراوغة رائعة لمدافع ساوثهامتون داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لتسكن الشباك، معلنا الهدف الخامس.وفي الشوط الثاني تمكن ليستر سيتي فى إحراز الهدف السادس فى الدقيقة 57 عن طريق أيوزي بيريز من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن الشباك.وجاء الهدف السابع لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 58 عن طريق جيمي فاردي عقب تلقيه عرضية رائعة من زميله ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور.وسجل ليستر سيتي الهدف الثامن فى الدقيقة 84 عن طريق ماديسون من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء.