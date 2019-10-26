التشكيل.. أتلتيكو مدريد يهاجم ضيفه بيلباو بموراتا وكوريا

يستضيف اليوم نادي أتلتيكو مدريد نظيره نادي أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".



جاء تشكيل الأتليتي على النحو التالي:



في حراسة المرمى : يان أوبلاك.



في خط الدفاع: هيرموسو ، فيليبي ، رينان لودي و كيران تريبير.



في خط الوسط : ساؤول نيجيز ، توماس بارتي ، توماس ليمار و كوكي.



في خط الهجوم : أنخيل كوريا وألفارو موراتا..



ويغيب عن أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم البرتغالي جواو فيليكس والذي قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام فالنسيا ، بالإضافة للأوريجواياني خيمنيز والمونتنيجري سافيتش ، والكرواتي فيرسالكو.