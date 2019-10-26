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رياضة

التشكيل.. أتلتيكو مدريد يهاجم ضيفه بيلباو بموراتا وكوريا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:05 م
موراتا مهاجم أتليتكو
موراتا مهاجم أتليتكو مدريد
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أحمد هاني
يستضيف اليوم نادي أتلتيكو مدريد نظيره نادي أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

جاء تشكيل الأتليتي على النحو التالي:

في حراسة المرمى : يان أوبلاك.

في خط الدفاع: هيرموسو ، فيليبي ، رينان لودي و كيران تريبير.

في خط الوسط : ساؤول نيجيز ، توماس بارتي ، توماس ليمار و كوكي.

في خط الهجوم : أنخيل كوريا وألفارو موراتا..

ويغيب عن أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم البرتغالي جواو فيليكس والذي قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام فالنسيا ، بالإضافة للأوريجواياني خيمنيز والمونتنيجري سافيتش ، والكرواتي فيرسالكو.
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