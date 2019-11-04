نقابة المحامين تستقبل وفدا من مجلس القضاء الصيني.. صور

استقبلت نقابة المحامين، اليوم الإثنين، وفدا من مجلس القضاء الصيني، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لبحث أوجه التعاون والمعرفة وتبادل الخبرات.



وكلف النقيب العام سامح عاشور، أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، وعبد المجيد هارون، وسيد عبد الغني، وراشد الجندي أعضاء مجلس النقابة العامة، لاستقبال الوفد، وبحث أوجه التعاون المختلفة.



وصرح أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، بأن الوفد تكون من ٦ قضاة بمختلف درجات المحاكم الصينية، وأن اللقاء يأتي ضمن برنامج الوفد الصيني بمصر بعد زيارته وزارة العدل، ونادي القضاة المصري.



وتطرق اللقاء إلى اطلاع الجانبين على أنظمة نقابة المحامين في مصر ونظيرتها الصينية، وكذلك نظام القضاء في كلا البلدين، وكيفية عملية إجراء الانتخابات، وعدد أعضاء المجالس بالنقابات، ومناقشة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين الطرفين لتقديم دورات تدريبية مشتركة.