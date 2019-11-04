ثورة في المطبخ.. التظاهر في لبنان بالقرع على الطناجر| فيديو

بس سؤال :مين عمتزعجوا غير الشعب المعتر لبيكون اما مريض،او طالب علم،اوعامل عندو تاني يوم شغل ؟؟

صيدا "عبرا"

المتظاهرون اعتمدوا القرع على "الطناجر" كطريقة جديدة في التعبير عن رأيهم ..

الجدير ذكره هنا أن الثورة في سوريا وتحديدا في مدينة حمص استخدموا هذه الطريقة في التعبير ايضا pic.twitter.com/ALr0kg7ANb — (حساب جديد)em mhamad ali (@emmhamadali2) November 4, 2019

قالت وسائل إعلام لبنانية محلية، اليوم الاثنين، إن اللبنانيين في صيدا ابتكروا طريقة جديدة للتضامن مع الحراك والمتظاهرات في لبنان، حيث وجهت دعوات للقرع على الطناجر "حلل المطبخ" من شرفات المنازل.وفي بلدة عبرا، خرج العديد من الأهالي ولا سيما ربات البيوت وبدأن في الضرب على الحلل تأييدا للمظاهرات.وكان دعوات سابقة قد وجهت للمتظاهرين اللبنانيين حملت عنوان "زمر إذا أنت مع الحراك"، وتهدف إلى دفع مؤيدي الحراك لإطلاق الصافرات.