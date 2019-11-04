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أخبار العالم

ثورة في المطبخ.. التظاهر في لبنان بالقرع على الطناجر| فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:28 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام لبنانية محلية، اليوم الاثنين، إن اللبنانيين في صيدا ابتكروا طريقة جديدة للتضامن مع الحراك والمتظاهرات في لبنان، حيث وجهت دعوات للقرع على الطناجر "حلل المطبخ" من شرفات المنازل.

وفي بلدة عبرا، خرج العديد من الأهالي ولا سيما ربات البيوت وبدأن في الضرب على الحلل تأييدا للمظاهرات.

وكان دعوات سابقة قد وجهت للمتظاهرين اللبنانيين حملت عنوان "زمر إذا أنت مع الحراك"، وتهدف إلى دفع مؤيدي الحراك لإطلاق الصافرات.

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