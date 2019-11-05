عيش الواقع.. متابع يصدم محمد رمضان في أثناء زيارته للمغرب.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، بصورة جديدة له، عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر.



وظهر محمد رمضان من المغرب للوصول إلى حل لأزمة أغنيته انساي بعد حذفها من اليوتيوب وعلق علي الصورة قائلا "صباح الخير".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎صباحك عسل يانجم" و "‏‎مفيش حاجه اسمها نمبر وان يا نجم00 عيش الواقع" و "‏‎ممثل عظيم هذا الشي اللي عرفناه عنك لكن مع احترامي لك اهتمامك بالاغاني حرمنا من ابداعك ونصيحه خذ بنقد الجمهور وابتعد عن الدخول في تحدي مع الجمهور ثق تمامًا الجمهور العربي والمصري لو شافو انك بتقدم فن ممتاز ومتطور الكل راح يمدحك وينسى كل سلبية قدمتها".



وحذفت إدارة يوتيوب كليب اغنية "انساى" للمطرب سعد لمجرد ومحمد رمضان، دون إبداء أى أسباب من قبل إدارة اليوتيوب، ويسعى فريق عمل الأغنية إلى معرفة السبب الحقيقى وراء الحذف.



وحقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته 177 مليونا و979 ألف، مقتربًا من 178 مليون مشاهدة.