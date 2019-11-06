شاهد أشكال EMOJIs الجديدة في تحديث واتس آب Whatsapp القادم

نشر تطبيق WhatsApp تحديثًا تجريبيًا جديدًا لنظام Android ، والذي يقوم بترقية التطبيق إلى الإصدار 2.12.315.



التغيير الهام الوحيد الذي يأتي مع التحديث هو المجموعة الجديدة من الرموز التعبيرية emojis .



تم اكتشاف التحديث التجريبي الجديد لنظام Android لأول مرة بواسطة موقع WABetaInfo ، والذي كشف أن الإصدار الجديد يأتي بعض التغييرات الأخرى .



إذا كنت تستخدم برنامج WhatsApp beta على نظام Android ، فستتمكن من الوصول إلى الرموز التعبيرية الجديدة من Emoji Picker.

