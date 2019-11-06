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منوعات

شاهد أشكال EMOJIs الجديدة في تحديث واتس آب Whatsapp القادم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:05 ص
رموز تعبيرية
رموز تعبيرية
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قسم المنوعات
نشر تطبيق WhatsApp تحديثًا تجريبيًا جديدًا لنظام Android ، والذي يقوم بترقية التطبيق إلى الإصدار 2.12.315.

التغيير الهام الوحيد الذي يأتي مع التحديث هو المجموعة الجديدة من الرموز التعبيرية emojis .

تم اكتشاف التحديث التجريبي الجديد لنظام Android لأول مرة بواسطة موقع WABetaInfo ، والذي كشف أن الإصدار الجديد يأتي بعض التغييرات الأخرى .

إذا كنت تستخدم برنامج WhatsApp beta على نظام Android ، فستتمكن من الوصول إلى الرموز التعبيرية الجديدة من Emoji Picker.
شاهد أشكال EMOJIs الجديدة في تحديث واتس آب Whatsapp القادم
شاهد أشكال EMOJIs الجديدة في تحديث واتس آب Whatsapp القادم
شاهد أشكال EMOJIs الجديدة في تحديث واتس آب Whatsapp القادم
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