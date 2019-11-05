المنتخب يضم كريم طارق وأيمن أشرف

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري استدعاء كريمً طارق لاعب طلائع الجيش وايمن أشرف لاعب الاهلي بعد الحصول علي تصريح التجنيد الخاص به للإنضمام لمعسكر الفريق الوطني المقام حاليا ببرج العرب وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز بإرسال لاعبيه في الوقت المحدد للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الاندية .



واكتفي الجهاز الفني بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر.



وكان لاعبو النادى الأهلى والزمالك قد انضموا الى معسكر المنتخب استعدادا لمباراة كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2021 .



ويلتقى المنتخب مع ليبيريا مساء الخميس وديا فى اطار تجهيز اللاعبين للمباريات الرسمية