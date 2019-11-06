سوما تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا.. صور

أحيت الفنانة سوما وحفل غنائي في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 وسط حضور جماهيري ضخم.
وأدت سوما عددا من الأغاني منها: ده حبيبي، الله ياسيدي، آه يا اسمراني اللون، أعز أصحاب، سألوني الناس، آخر أيام الصيفية، التوبة"، وغيرها من الأغاني، كما قامت بالغناء لمصر أغنية "لو كنا بنحبها".
بينما افتتح عازف القانون فرات قدوري الفاصل الأول من الحفل بعزف مقطوعات: غزل عشتار، ديما "الغيمة الوردية"، قلبي يا حلو، فلفل وبهار.
يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زاي.