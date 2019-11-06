حدث ليلاً | تركي آل الشيخ يرد على لقب شوال الرز.. انتهاء الأزمة بين هواوي وأمريكا.. وفتاة العياط تغادر مركز الشرطة بعد 4 أشهر حبسًا

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .





رد تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على اعتباره "مكنة فلوس" كما أشاع عنه البعض خلال الفترة المقبلة.





يبدو أن الجليد بين هواوي والولايات المتحدة الأمريكية قد بدأ في الذوبان، بعد الخلافات العنيفة التي دبت بينهما خلال الأشهر الماضية، فقد انتشرت بعض الأنباء عن استعداد حكومة الولايات المتحدة لتخفيف الحظر المفروض على الشركة في المستقبل القريب جدًا.





غادرت الطفلة أميرة أحمد، المتهمة بقتل سائق ميكروباص شرع في اغتصابها، ديوان مركز شرطة العياط، بعد حصولها على صحة إفراج، تنفيذا لقرار محكمة الطفل بإخلاء سبيلها دون ضمان، وتسليمها لذويها.





فاز فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه جينك البلجيكي بهدفين لهدف ، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الانفيلد ، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا .



