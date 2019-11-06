هنفطر إيه النهاردة .. فول بالكركم والكمون وسلطة جرجير بالجبنة وشاي ماليزي

هنفطر إيه ؟ تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.



نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.



طريقة عمل فول بالكركم والكمون والبصل لـ اماني رفعت:



مقادير فول بالكركم والكمون والبصل:



كركم

كمون

ثوم

بصل

فول تدميس

عدس أصفر



طريقة عمل فول بالكركم والكمون والبصل:



* ضعي الفول والعدس والبصل والثوم والكركم والماء المغلي على نار هادئة لمدة 7 ساعات

* اتركيه حتى النضج ثم قدميه ساخنا



طريقة عمل سلطة جبنة بالجرجير للشيف شربيني .

مقادير سلطة جبنة بالجرجير:

خس

جرجير

طماطم

خل تفاح

جبنة فيتا

زيت زيتون

بصل أحمر

جزر مبشور

طماطم شيري

عيش محمص

زيتون أسود واخضر

مشروم "حسب الرغبة"



طريقة عمل سلطة جبنة بالجرجير:



* قطعي جميع المكونات وتخلط مع بعضها البعض مع مراعاة وضع قطع الجبنة في النهاية ثم رشي الخل وزيت الزيتون

* حمصي العيش في صينية بعد دهنه بقليل من الزيت ويدخل فرنا ساخنا ويوضع فوق السلطة.



طريقة عمل شاي ماليزي لـ أمانى رفعت:



مقادير شاى ماليزى :

باكيت شاى

جنزبيل شرائح

نصف كوب

لبن مكثف محلى

2 كوب ماء مغلى



طريقة عمل شاى ماليزى the tarek:



* ضعى براد الماء على النار حتى يغلي ثم ضعي بها الشاي مع الجنزبيل.

* أضيفى اللبن المكثف على الشاي وقلبي جيدًا.