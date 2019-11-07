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رياضة

أهلي 2005 يسعى للفوز على شباب التجمع في بطولة منطقة القاهرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ ضيفًا على فريق شباب التجمع الأول، غدًا الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة الخامسة من بطولة منطقة القاهرة.

الأهلي يخوض مباراة الغد بمعنويات عالية، بعد فوزه الكبير في لقاء الجولة السابقة على حساب ضيفه المقاولون العرب ٤ – صفر، ويسعى لاستغلال هذه الحالة الجيدة؛ لتحقيق فوز جديد أمام شباب التجمع، ومواصلة تحقيق العلامة الكاملة من خلال الفوز الرابع على التوالي.

ويمتلك فريق ٢٠٠٥ بالأهلي في رصيده ٩ نقاط جمعها من الفوز في ٣ مباريات، على مركز شباب الأميرية ٧ – صفر وعلى ١٥ مايو ٩ – ١، وعلى المقاولون العرب ٤ – صفر، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه، علمًا بأنه لم تكن له مباراة في الجولة الثانية، نظرًا لأن مجموعته تضم ١١ فريقًا، ويضطر فريق واحد للراحة في كل جولة.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًا، ومعتز إينو مدربًا عامًا، وأحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيد عرفان إداريًا، وإسلام عزيز طبيبًا ، وناجح أبو زهرة أخصائيا للتدليك.
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