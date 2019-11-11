أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. حكم سنغالي لمباراة مصر وغانا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، إدارة مباراة منتخب مصر الاوليمبي وغانا لطاقم تحكيم بقيادة السنغالي داوودا جوييه.



ويعاون الحكم كل من ابيلميرو دوس ريس من ساو تومي وعبد العزيز جاو من جامبيا والحكم الرابع دجندو هونجناندي من بنين.



ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد ٣ نقاط ويليه الكاميرون وغانا بنقطة واخيرا مالي بدون رصيد.



