التشكيل.. موراتا يقود إسبانيا أمام مالطة في تصفيات يورو 2020

أعلن روبيرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره منتخب مالطة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى : بو لوبيز



خط الدفاع: خيسوس نافاس - سيرجيو راموس - راؤول ألبيول - خوان برنات



خط الوسط: رودري - تياجو ألكانتارا - سانتي كازورلا



خط الهجوم: جيرارد مورينو - سارابيا - ألفارو موراتا



ويحتاج المنتخب الإسباني لنقطة التعادل فقط من مباراة اليوم ، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل منتخب مالطة المركز السادس والأخير بـ 3 نقاط.