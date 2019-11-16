نتائج الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس مصر

اختتمت اليوم منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس مصر والتى شهدت خروج فريق بلدية المحلة أمام منافسه عرب الرمل بعد الخسارة بركلات الترجيح.



وجاءت باقي النتائج كالتالي:



الزرقا 1-1 النصر



فوز النصر بركلات الترجيح 4-3



دكرنس 3-0 نهضة العامرية



الحمام 3-1 غزل شبين



بلدية المحلة 1-1 عرب الرمل



فوز عرب الرمل بضربات الترجيح



كفر الشيخ 0-1 فاركو



ونجح كل من العبور بالقليوبية والسنبلاوين، وبني سويف، والبنك الأهلي، والإعلاميين، وتليفونات بني سويف، والترسانة، وبورفؤاد، وبتروجيت في التأهل إلى الدور التمهيدي الثالث من البطولة.