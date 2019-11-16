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رياضة

نتائج الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس مصر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:50 م
كأس مصر
كأس مصر
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عبدالله هشام
اختتمت اليوم منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس مصر والتى شهدت خروج فريق بلدية المحلة أمام منافسه عرب الرمل بعد الخسارة بركلات الترجيح.

وجاءت باقي النتائج كالتالي:

الزرقا 1-1 النصر

فوز النصر بركلات الترجيح 4-3

دكرنس 3-0 نهضة العامرية

الحمام 3-1 غزل شبين

بلدية المحلة 1-1 عرب الرمل

فوز عرب الرمل بضربات الترجيح

كفر الشيخ 0-1 فاركو

ونجح كل من العبور بالقليوبية والسنبلاوين، وبني سويف، والبنك الأهلي، والإعلاميين، وتليفونات بني سويف، والترسانة، وبورفؤاد، وبتروجيت في التأهل إلى الدور التمهيدي الثالث من البطولة.
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