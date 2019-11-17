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أخبار العالم

الجامعة العربية ترحب بنتائج التصويت لصالح قرار تجديد تفويض ولاية الأونروا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:36 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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نادر سمير
رحبت الجامعة العربية، بالتصويت بأغلبية ساحقة بلغت 170 صوت على تمديد اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة مهام ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لغاية عام 2023.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة "رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحفي له اليوم، إن ما يعكسه هذا التصويت من دعم وقناعة من المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة طبقا لتفويضها الأصلي وصولًا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة، وتحقيق السلام العادل الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأشاد بالتصويت، مشيرا إلى أنه يؤكد على الثقة بدور الأونروا ويعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتمسك بتحقيقها بما في ذلك الحرص على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، مشيرا أن الجامعة العربية تحيي هذا الموقف الدولي كمؤشر إيجابي وهام للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر القادم.
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