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مرأة

الوسواس القهري.. تعرف على الأسباب الحقيقية وراء الإصابة به

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
الوسواس القهري
الوسواس القهري
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آية التيجي
يعتبر اضطراب الوسواس القهري هو نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق الناتج عن وجود مخاوف تحيط بك بشكل كبير، مما يؤدي لتصرفات قهرية ، حيث ان الاشخاص المصابين بالوسواس القهري يعلمون بان تصرفاتهم غير منطقية ولكن يتجاهلون ذلك الشعور.

وفي هذا الصدد علق الدكتور حسام عمارة إستشارى الطب النفسى والأمراض العصبية أسباب الوسواس القهرى، انه ليست هناك فحوص مخبرية معينة بإمكانها تشخيص الإصابة بمرض الوسواس القهري، لكن يعتمد الطبيب عند تشخيصه للمرض، على تقيمه للأعراض التي يعاني منها المريض، بما في ذلك الوقت الذي يمضيه المريض بالقيام بالسلوكيات المضطربة والمرضية.

وقال عمارة، انه اذا ظهر ايضًا أن بعض الأجزاء في الدماغ تتأثر بنقص السيروتونين، والذي يؤدي للإصابة بالوسواس القهري، ويبدو أن هذه المشكلة تتعلق بالقنوات الدماغية التي تربط المنطقة المسؤولة عن الحكم على الأمور والتخطيط، بالمنطقة التي تقوم بتصنيف وغربلة الأوامر الدماغية المتعلقة بتحريك أجزاء الجسم المختلفة.

وأكد عمارة، انه أظهرت بعض الأبحاث الحديثه عن وجود علاقة بين نوع معين من التلوثات الذي تسببه الجرثومة المكورة العقدية وبين الوسواس القهري، في حال لم يتم علاج هذا التلوث، فإن من شأنه أن يؤدي لإصابة المريض بالوسواس القهري، كما قد يسبب اضطرابات أخرى لدى الأطفال.

واشار عمارة، انه يوجد العديد من العوامل البيئية التي من شأنها أن تعمل على الإصابة بمشكلة الوسواس القهري لدى الأشخاص ذوي الميل للإصابة بهذه المشكلة المرض كذلك، هنالك العديد من العوامل البيئية التي يمكنها مفاقمة الوضع القائم إلى الأسوأ.
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