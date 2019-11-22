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أخبار البلد

بعد غد.. التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية لكوادر المحليات من 19 دولة أفريقية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
زارة التنمية المحلية
زارة التنمية المحلية
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ايمان البكش
تنظم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، دورة تدريبية لنحو 30 من الكوادر من 19 دولة إفريقية وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة اعتبارًا من بعد غد "الأحد"، ولمدة أسبوعين.

ونوه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أن تنظيم الدورات التدريبية لأبناء القارة الأفريقية يأتي في ضوء تنفيذ توصيات مؤتمر الحكومات والمدن الأفريقية الذي نظمته الوزارة في شهر يونيو الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن التدريب سيركز علي عدد من الموضوعات الخاصة بالعمل المحلي وتطوير العمل بالمحليات وتخطيط المدن ودعم اللامركزية وإدارة موارد المحافظات والحكومة والتخطيط المحلي ودعم الخطط الاستثمارية وتقليل الفجوات بين المدن والمناطق الريفية والحضرية بهدف الوصول إلي التنمية المستدامة بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتجارب مصر في سد احتياجات التنمية مثل "كهرباء الريف ووحدات الغاز العضوي ومزرعة الطاقة الشمسية ومفعل الضبعة" .

ونوه الوزير إلى أن التدريب سيركز أيضًا على تطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية ومكافحة الفساد وعرض نماذج تطبيقية في مصر وأساليب التخطيط للتنمية الريفية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمكانية لسكان الريف وتجارب التنمية الريفية بمصر، بالإضافة إلي استراتيجيات التنمية الاقتصادية والخرائط الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار وتجارب التكتلات الصناعية وسلاسل القيمة ومراحل التخطيط المكاني وربط التخطيط الاجتماعي الاقتصادي بالتخطيط المكاني وخرائط الـ GPS للأولويات في مصر.

وأكد اللواء شعراوي دور مصر الرائد في بناء قدرات أبناء القارة الأفريقية خاصة القيادات الشابة وتأهيليهم وتبادل الخبرات معهم والاستفادة من التجارب الناجحة، موضحًا أن الدورة التدريبية هي بداية لسلسلة من الدورات التي تعتزم الوزارة تنفيذها لرفع قدرات العاملين في مجال المحليات في الدول الأفريقية ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة في بلادهم.
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