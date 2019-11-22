العثور على 13 جثمانا لجنود قتلوا في هجوم داعش شمال شرقي مالي

عثر بعض الأهالي بشمال شرقي مالي على 13 جثمانا آخرا لجنود ضحايا الاعتداء الذي نفذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي يوم /الاثنين/ الماضي وأسفر آنذاك عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن قائد محلي - رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية - قوله إن أهالي قرية /تابانكورت/ عثروا على ستة جثامين تابعة لجنود ماليين في موقع الاعتداء وقاموا بدفنهم، كما عثر أهالي منطقة أخرى على سبعة جثامين آخرين لجنود أيضا وتم دفنهم.



ومن جهته .. قال متحدث باسم جيش مالي، ديران كون، إنه لا يستطيع في الوقت الحالي الإدلاء بتعليق فيما يخص ذلك الأمر.



وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسئولية عن ارتكاب حادث الاعتداء الذي وقع بالقرب من حدود البلاد مع النيجر.



كما نُظمت تظاهرات اليوم تطالب بتوفير حماية أفضل للجنود الذين يشاركون في القتال ضد التشدد في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.