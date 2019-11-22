ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العثور على 13 جثمانا لجنود قتلوا في هجوم داعش شمال شرقي مالي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:34 م
هجوم داعش
هجوم داعش
Advertisements
أ ش أ
عثر بعض الأهالي بشمال شرقي مالي على 13 جثمانا آخرا لجنود ضحايا الاعتداء الذي نفذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي يوم /الاثنين/ الماضي وأسفر آنذاك عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن قائد محلي - رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية - قوله إن أهالي قرية /تابانكورت/ عثروا على ستة جثامين تابعة لجنود ماليين في موقع الاعتداء وقاموا بدفنهم، كما عثر أهالي منطقة أخرى على سبعة جثامين آخرين لجنود أيضا وتم دفنهم.

ومن جهته .. قال متحدث باسم جيش مالي، ديران كون، إنه لا يستطيع في الوقت الحالي الإدلاء بتعليق فيما يخص ذلك الأمر.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسئولية عن ارتكاب حادث الاعتداء الذي وقع بالقرب من حدود البلاد مع النيجر.

كما نُظمت تظاهرات اليوم تطالب بتوفير حماية أفضل للجنود الذين يشاركون في القتال ضد التشدد في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.
Advertisements

ترشيحاتنا

غادة والي: اختياري وكيلا لسكرتير الأمم المتحدة يعكس تقديرا دوليا للدور المصري في الساحة الدولية

مصرع طفلة سقطت من شرفة المنزل بـ المحلة

لا يتذكر سواه .. إيراني يعاني الزهايمر يزور مدفن فريد الأطرش | شاهد

حمد الله على السلامة | أول ظهور لـ الخطيب في الأهلي بعد العودة من فرنسا

مراهق يستخدم سيارة لعبة لتهريب المخدرات عبر الحدود.. فكان هذا مصيره | شاهد

ريهام سعيد لـ حلا شيحة: ماتفتيش في الدين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمد الله على السلامة | أول ظهور لـ الخطيب في الأهلي بعد العودة من فرنسا

تعرف على سيارة رونالدينيو الجديدة من معرض الرياض للسيارات | صور

لافتة إنسانية| الجماهير المصرية تحتفل مع لاعبي جنوب أفريقيا بالتأهل لـ طوكيو 2020