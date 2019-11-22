شراكة بين مهرجانى البحر الأحمر والقاهرة الدولي لدعم السينمائيين العرب

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن عزمه على منح الفرصة لفريق من السينمائيين العرب في ملتقى القاهرة السينمائي للمشاركة في النسخة الأولى من سوق البحر الأحمر، وهو سوق سينمائي دولي تستضيفه جدة من 13 إلى 16 مارس 2020.



تأتي الشراكة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأكيدًا على الرؤية المشتركة في دعم جيل جديد واعد من السينمائيين العرب.



يختار فريق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مشروعًا واحدًا من فئة الأفلام الروائية قيد التطوير، على أن يُعلَن اسم المشروع الفائز خلال حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي، الساعة السادسة مساءً يوم 26 نوفمبر ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



يتم منح فريق المشروع الفائز من مخرج ومنتج فرصة المشاركة في سوق المشاريع ضمن سوق البحر الأحمر السينمائي، شاملة تكاليف التسجيل والسفر والإقامة، حيث سيقوم الفريق بعرض مشروعه أمام أكثر من 150 شخصية رائدة في قطاع السينما. كما يشارك في سوق المشاريع 20 فريقًا، بينها 12 مشروعًا تم تطويرها عبر معمل البحر الأحمر السينمائي.



وتُتبَع جلسات عرض المشاريع بثلاثة أيام من الاجتماعات المباشرة المكثفة، وتحصل أفضل المشاريع على التمويل والدعم اللازمين لإنتاج هذه الأفلام.



يقدّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العديد من الفرص الهامة للعاملين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، بهدف التواصل مع نظرائهم من القطاع السينمائي المحلي والإقليمي. ويشتمل البرنامج على ورشات عمل وندوات ومحاضرات وجلسات تواصل لبناء علاقات بين المنطقة العربية والعالم، والترويج للمشهد السينمائي العربي والسعودي.



يلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدعم وعرض الأفلام السعودية والعربية والدولية ببرنامج يقدم أفضل الإنتاجات السينمائية المعاصرة في المنطقة والعالم. ويرحّب المهرجان بطلبات المشاركة من السينمائيين الجدد وأصحاب الخبرة حتى 28 نوفمبر 2019 عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان.

