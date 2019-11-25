احتراف مهاجم الزمالك.. قائد المنتخب السابق يتحدث عن مستقبل رمضان صبحي وأكرم توفيق

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، وعميد لاعبي العالم الحالي ، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبي يجب عليه التفكير في الاحتراف.



وقال العميد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : رمضان صبحي يستحق لقب أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، وأتمنى أن يطور من مستواه بشكل أكبر الفترة القادمة.



وأكمل الصقر المصري : يجب أن يفكر مصطفى محمد في الاحتراف ليكون لاعبا عالميا وأن يتحلى بعقلية قوية، وكذلك رمضان صبحي".



وأختتم حديثه عن لاعبي المنتخب الأولمبي عقب الانجاز الذي حققوه بالتتويج ببطولة افريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو ، قائلا : منذ 5 سنوات توقعت أن يكون أكرم توفيق هو ديفيندر مصر القادم ، وبالفعل وجدناه هكذا مع الفراعنة الصغار.