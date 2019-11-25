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فن

محمود حجازى يثير فضول متابعيه عبر إنستجرام

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
محمود حجازى
محمود حجازى
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رنا اشرف
نشر الفنان محمود حجازى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له بصحبة الفنانة جيهان خليل و احد اصدقائه.

وكتب الفنان محمود حجازي ، معلقا على الصورة : " قريبا ".
قريبا اييييييه
ايه القمر ده يا حجازى
قريبا ايه انطق؟؟
منور دايما

يذكر ان اخر اعماله كانت ابو العروسة الذى شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وكارولين عزمي.

جدير بالذكر انه بعد قصة حب جمعت بين أسما شريف منير والفنان الشاب محمود حجازي توجت بالزواج منذ أكثر من عام، واحتفل بزفافهما بشكل عائلي، وقام بالتقاط صور الزفاف على شاطئ البحر، والتي تميزت صورهم بالرومانسية الشديدة.

ودائمًا ما يحرص الفنان محمود حجازي علي التقاط صور مع زوجته عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام تظهر الصور مذي الحب والانسجام بينهما.
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