بإطلالة جذابة | سيرين عبد النور تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت على الصورة قائلة: "صورة من تصوير حلقة من كلام نواعم #الديفا".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: قمر - اميرة - ماشاءالله.
يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
وشاركت سيرين عبدالنور فى مسلسل " الأدهم" بطولة الفنان أحمد عز وصلاح عبدالله وإيمان العاصى وهبة مجدي.
وعلقت على الصورة قائلة: "صورة من تصوير حلقة من كلام نواعم #الديفا".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: قمر - اميرة - ماشاءالله.
يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
وشاركت سيرين عبدالنور فى مسلسل " الأدهم" بطولة الفنان أحمد عز وصلاح عبدالله وإيمان العاصى وهبة مجدي.