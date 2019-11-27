بإطلالة جذابة | سيرين عبد النور تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلقت على الصورة قائلة: "صورة من تصوير حلقة من كلام نواعم #الديفا".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: قمر - اميرة - ماشاءالله.



يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.



وشاركت سيرين عبدالنور فى مسلسل " الأدهم" بطولة الفنان أحمد عز وصلاح عبدالله وإيمان العاصى وهبة مجدي.