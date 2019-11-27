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فن

بإطلالة جذابة | سيرين عبد النور تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:31 م
سرين عبد النور
سرين عبد النور
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سيد احمد
نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "صورة من تصوير حلقة من كلام نواعم #الديفا".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: قمر - اميرة - ماشاءالله. 

يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

وشاركت سيرين عبدالنور فى مسلسل " الأدهم" بطولة الفنان أحمد عز وصلاح عبدالله وإيمان العاصى وهبة مجدي.
بإطلالة جذابة | سيرين عبد النور تبهر متابعيها في أحدث ظهور
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