تموين الأقصر يرفع درجة الاستعداد لموسم توريد الأقماح البلدية

قام المهندس عبدالرازق الصافى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بتشكيل لجنة برئاسة ضياء حسين متولى وكيل المديرية وعضوية كل من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية وحسين محمود رئيس قسم صيانة الحبوب.

قامت اللجنة بالمرور على المواقع التخزينية للاقماح ببنكر مركز إسنا وشونة مركز أرمنت، وذلك استعداداً لموسم حصاد وتوريد القمح والتأكد من مطابقة المواقع التخزينية للاشتراطات لاستقبال واستلام الاقماح .

كما تم المرور على مطحن إسنا والذى يتم رفع كفاءة تشغيله أول مايو القادم.

كما تم المرور على مطحن أرمنت وإجراء جشنى على اوزان دقيق المخابز وكذلك اوزان دقيق المستودعات للتأكد من مطابقة الأوزان القانونية.

كما تم سحب عينات من دقيق المخابز ودقيق المستودعات وجار إرسالها لمعامل التحاليل، كذلك تم المرور على مخازن البريمكس والتأكد من تواريخ الصلاحية والإنتاج وتم إجراء عينة اختبار بقع الحديد بالمعمل للتأكد من مطابقة جميع المنتجات (دقيق - نخالة وغيرها ) للمواصفات القياسية والفنية المقررة.