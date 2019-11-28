التايم الأمريكية: طفرة في المجالات الطبية.. أبرز الاختراعات لعام 2019

كشفت مجلة التايم الأمريكية الشهيرة، عن قائمتها لأفضل الاختراعات التى تم تقديمها فى العام الجارى 2019، وشملت العديد من الابتكارات فى مجالات مختلفة، كان للطبية منها نصيب الأسد والتى ستقضى على أى صعوبات.





وتضمنت القائمة اختراعات عدة منها جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية الذى يتم استخدامه بواسطة الهاتف الذكى، نظارة الجراحة الافتراضية Osso VR، و روبوت الممرض.





ويستعرض "صدى البلد" فى القائمة التالية، أبرز الاختراعات التى جاءت فى 2019:





1- Ultrasound to Go

باتت الحياة أكثر سهولة من خلال جهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية عن طريق تشغيله بالهاتف الذكى، بدلًا من الطريقة العادية بواسطة التيار الكهربائى وحيز ضخم يتسع لشاشته الكبيرة، وبكل بساطة يمكن فحص قلب أو رئة أو جنين عبر الجهاز البالغ سعره 2000 دولار، بالإضافة إلى اشتراك شهري قدره 35 دولارًا للبرمجيات المستخدمة فيه، وأصبح مستخدمًا فى أكثر من 20 دولة بعد الموافقة عليه من منظمة إدارة الغذاء والدواء (FDA).





2- Stopping Food Poisoning

يهدف هذا الجهاز للحد من انتشار الأمراض والأوبئة المتعلقة بالطعام والتى يأتى على رأسها التسمم، فهو يقوم بفحص أيدى العاملين بالمطاعم لكشف تلوث أيديهم من عدمه، وهو من اختراع مهندسة الطب الحيوى كريستين شندلر، وتم تدشين الجهاز رسميًا مع بداية شهر مايو الماضى، ويستخدمه أكثر من 100 مطعم ومتجر أغذية عالميًا، كما أصبح متاحًا على العديد من منصات الشراء الإلكترونية.





3- Better Bike Navigation

بالرغم من بساطته إلا أنه يحافظ على سلامة مستخدمى الدراجات الهوائية، بدلًا من النظر فى الهاتف الذكى وتفحص تطبيقات الخرائط لمعرفة كيفية السير، يوفر هذا الجهاز المثبت فى مقود الدراجة رؤية مباشرة للطرق فى الحال بدون تعريض حياة قائد الدراجة للخطر، وتعتمد فكرة SmartHalo 2 على قراءة الخرائط والجهات المحددة عبر هاتفك الذكى إلى شاشته مباشرةً.





4- نظارة الجراحة الافتراضية Osso VR

نجحت تلك النظارة فى تحقيق المعادلة الصعبة لكل من السائقين والطيارين، خاصةً الأطباء حديثى التخرج بدلا من الحاجة لقضاء ساعات عدة فى حضور العمليات الجراحية مع كبار الأطباء لإكتساب الخبرات، بات بإمكانهم القيام بنفس العملية الجراحية التى يقوم بها الجراح الخبير عن طريقة نظارة الواقع الافتراضي المخصصة لذلك، ومن ثم اكتساب خبرات أكثر دون مغادرة نفس المكان، وبالفعل بدا تدشين استخدامها فى دول مثل كمبوديا وتنزانيا وإثيوبيا، لتعليم حديثى التخرج من حول العالم فى المستشفيات عن بعد.





5- حهاز كشف الغازات الضارة Breathing Easier

المستقبل ينتظر جهاز Airthings Wave Plus الذى يقوم بفحص محيط الهواء فى المنزل، ومن ثم تتبع غاز أول أكسيد الكربون فهو المسبب الرئيسى لسرطان الرئة لغير المدخنين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب تصريحات أوفيند بيركينز الرئيس التنفيذي لشركة Airthings: باننا نقضى 90 من وقتنا فى المنزل وللحفاظ على صحتنا لابد من تجديد الهواء فى محيط المكان، خاصةً إذا تضمن موجات من الغازات الضارة التى تهدد سلامة الإسنان، وبالتالى فى النهاية الحصول على هواء نقى يدخل إلى الرئتين، بعد تنقيته من أى غازات المنبعثة من مواد الكيميائية في المنزل.





6- روبوت الممرض Diligent Robotics Moxi